ناشطون: 185 شاحنة محملة بالأسلحة تعبر إلى إدلب

أكد ناشطون سوريون أن تركيا سمحت بعبور 185 شاحنة محملة بالأسلحة والعتاد والذخائر إلى فصائل مسلحة وجماعات متشددة منتشرة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن الناشطين قولهم إن أنقرة سمحت بإدخال الشحنات العسكرية إلى ما يسمى بـ"الجبهة الوطنية للتحرير" الناشطة في محافظة إدلب وريف حماة ومحيطهما.

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وأشاروا إلى أن بين الشحنات معدات عسكرية وأسلحة وذخيرة منها صواريخ، جرى تمريرها من خلال معبر كفرلوسين الذي فتحته السلطات التركية خلال إقامة نقاط مراقبة للقوات التركية في محافظة إدلب.

المصدر: وسائل إعلام سورية