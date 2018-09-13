العثور على نحو 10 ملايين دولار تحت أنقاض جامعة الموصل

عثر على نحو 10 ملايين دولار تحت الانقاض في جامعة الموصل، تعود إلى تنظيم "داعش" الذي سيطر على المدينة في يونيو 2014 لغاية الإعلان الحكومي العراقي عن تحريرها في يوليو 2017.

وأفادت مصادر محلية وأمنية في الموصل بأنه "تم العثور على مبلغ مالي يقدر بنحو 10 ملايين دولار تحت أنقاض المبنى الواقع داخل جامعة الموصل، والذي استخدمه تنظيم داعش مقرا لما يعرف بديوان الحسبة وبيت المال"، مشيرة إلى أن "المبلغ تم التحفظ عليه".

وأضافت المصادر أن "عمالا وجدوا المال تحت أنقاض المبنى الذي قصفته مقاتلات أمريكية عام 2017، خلال عمليات تحرير المدينة من سيطرة التنظيم، والذي تسعى الجامعة حاليا لإعادة إعماره وتأهيل مباني الجامعة المتهالكة"،

وكان تنظيم "داعش" قد اتخذ خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل من مبان حكومية من بينها جامعة الموصل مقرات له، وأصبحت الجامعة مركزا لما يسمى بديوان الحسبة وبيت المال إلى أن تمكن الجيش العراقي والقوات الأمنية الرديفة من تحرير المدينة بالكامل في أواخر أغسطس عام 2017.

المصدر: "السومرية نيوز"