قيادي في "سائرون" لـRT: اختيار هيئة رئاسة البرلمان لن يحسم في الجلسة المقبلة

رجح القيادي في تحالف سائرون جاسم الحلفي اليوم الخميس، ألا يحسم اختيار أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب في جلسة البرلمان المقررة بعد غد السبت.

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وكشف الحلفي لـRT أنه "لا توجد هناك جهوزية لدى الكتل السياسية حول هذا الملف، ولا أعتقد أنها قادرة على حسمه في جلسة البرلمان المقبلة"، مبينا أن "اختيار هيئة الرئاسة مرتبط بملفات أخرى يجب أن تحسم".

وأضاف: "لسنا مع التأخير في ملف رئاسة البرلمان، لكننا مع أن يكون الاختيار صائبا، أفضل من التسرع في اختيار لا يخدم الدولة العراقية بشكل عام والسلطة التشريعية على وجه الخصوص".

الحلبوسي مرشح وحيد عن تحالف البناء لرئاسة البرلمان

كشف مصدر في تحالف البناء، عن حسم التحالف ترشيح محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، بعد تنازل منافسه في ذات التحالف أحمد الجبوري عن الترشح.

وقال المصدر لـRT: "الحلبوسي هو المرشح الوحيد للتحالف، لكنه سيكون مقابله عدد من المرشحين من كتل سنية أخرى وهذا القرار جاء خلال اجتماعات وتشاورات عقدها التحالف خلال الساعات الماضية".

وفي وقت سابق أكد مصدر سياسي لـRT أن "الكتل السنية لم تتفق حتى الآن، على أحد من المرشحين الثمانية، الذين رشحوا أنفسهم لرئاسة البرلمان وأن الانقسام داخل الكتل السنية وصل لأربعة أقسام حول هؤلاء المرشحين".

ونشرت RT الاثنين الماضي، وثيقة تظهر ترشح ثمانية من أعضاء البرلمان العراقي الجديد، لرئاسة مجلس النواب بدورته 2018 – 2022، بعدما قدموا طلباتهم إلى رئيس السن في المجلس محمد علي زيني.

المصدر: RT