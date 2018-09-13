بالوثيقة.. البصرة تطالب العبادي باحتساب ضحايا التظاهرات شهداء
Reuters
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طالب محافظ البصرة أسعد العيداني رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، باحتساب ضحايا تظاهرات البصرة شهداء لتشمل ذويهم امتيازات مؤسسة الشهداء العراقية، التابعة لرئاسة الوزراء.
وورد في نص الطلب الذي حرره العيداني وحصلت RT على نسخة منه: "سقط مجموعة من شبابنا بعمر الورود، يرجى التفضل باعتبار هؤلاء المضحين شهداء، وشمولهم بقانون مؤسسة الشهداء أسوة بمن دافع عن العراق".
RT
وشهدت البصرة العراقية خلال الأيام الماضية، احتجاجات غاضبة، تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المتظاهرين.
المصدر: RT
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