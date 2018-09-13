هيئة البث الأوروبية تحدد تل أبيب بدل القدس لـ"اليوروفيجن"

حددت هيئة البث الأوروبية (EBU) مدينة تل أبيب مكانا لتنظيم مسابقة "يوروفيجن 2019" بعد أن كانت إسرائيل تنوي إقامتها في مدينة القدس في ذكرى مرور 70 عاما على احتلال المدينة.

وبحسب ما كشفه اتحاد البث الأوروبي فإن المسابقة النهائية ستقام في 18 مايو المقبل داخل حدائق المعارض بالقرب من منتزه الكرياه في تل أبيب.

وقدم اتحاد البث الأوروبي قبل أسبوعين طلبا للحكومة الإسرائيلية بتنظيم مسابقة "اليوروفيجن"، وطالب الحكومة بإصدار التأشيرات للمتسابقين مع مراعاة حرية التعبير والحرية الفكرية لهم.

وبعد فوز المغنية الإسرائيلية برزلاي بمسابقة "اليوروفيجن 2018"، وحصول إسرائيل على حق تنظيم المسابقة في العام التالي، سارعت تل أبيب إلى الإعلان عن تنظيم المسابقة في مدينة القدس، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في أوساط الجهات غير المؤيدة لإسرائيل.

المصدر: "معا"