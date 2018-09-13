فصيل محسوب على تركيا يطرد مدنيين سوريين من عفرين
Reuters Mahmoud Hebbo
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ذكر ناشطون سوريون أن فصيلا محسوبا على تركيا طرد مدنيين سوريين خرجوا من الغوطة الشرقية واستقروا بمدينة عفرين شمالي سوريا.
وأضاف الناشطون أن مقاتلين في ما يسمى بـ"الجبهة الشامية" المدعومة من تركيا والمنضوية تحت راية القوات التركية في عملية "غصن الزيتون" طردوا المدنيين السوريين من عفرين.
وأوضح المصدر أن الفصيل المسلح طرد 15 عائلة سورية من منازلها وأسكن فيها مقاتليه.
المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"
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