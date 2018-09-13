الأحزاب الكردية تسوّي خلافاتها حول منصب الرئيس العراقي

كشف مصدر كردي رفيع المستوى اليوم الخميس، عن توصل حزبي الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني لاتفاق يقضي بمنح الأخير منصب رئاسة الجمهورية.

وقال المصدر، إن "المفاوضات بين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني تمخض عنها اتفاق ينص على منح الاتحاد الوطني الكردستاني منصب رئاسة الجمهورية، مقابل حصول الديمقراطي الكردستاني على مناصب سيادية في الحكومة الجديدة ومنها وزارية".

وأضاف المصدر، أن "اجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني يبحث حاليا اختيار مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية"، لافتا إلى أن "المرشحين الأوفر حظا هما محمد صابر، والرئيس الحالي فؤاد معصوم".

وأوضح أن "اجتماع المجلس القيادي اليوم سيناقش عدة مسائل منها الاستعدادات الجارية للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان وتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة إضافة إلى مواضيع أخرى تخص الشأن السياسي بالإقليم".

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يشار إلى أنّ الخلاف بين الكتل الكردستانية حول منصب رئيس الجمهورية والمناصب الأخرى، عميق ولم تستطع تجاوزه في وقت تسعى فيه جهات سياسية لإطلاق مبادرة لتوحيد التوجهات الكردية على رأي واحد وتجاوز الخلافات.

المصدر: "السومرية"