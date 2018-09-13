ما فرص روسيا في صد الضربة الأمريكية عن سوريا؟

أكد الخبير العسكري فلاديمير كوروفين، أن على الجانب الروسي للتصدي للضربة الأمريكية المحتملة لسوريا، امتلاك وسائط دفاع ناري تؤمن إطلاق ضعف عدد الصواريخ التي قد تنهمر على سوريا.

وأضاف: "عليك فهم حقيقة أن الخصم المحتمل يعرف جيدا، كم لدينا من منظومات دفاع جوي في هذا الاتجاه أو ذاك، وهو لذلك قام من فترة بعيدة بحساب وتحديد العدد المطلوب من الصواريخ ومجال تأثيرها".

وتابع: "يعلم الجميع أن الواقع الحالي يتطلب إطلاق صاروخين من صواريخ الدفاع الجوي لإسقاط صاروخ مجنح واحد بشكل مضمون، أي أن الطرف المدافع يجب أن يملك من الصواريخ، ضعف ما يطلقه الخصم".

إقرأ المزيد

وأكد أن التعاون الوثيق بين القوات البحرية والجوية والبرية الروسية، يمكن أن يحل هذه المشكلة جزئيا، وأضاف: "نحن لسنا كالعراق عام 1991 أو يوغوسلافيا عام 1999، ولا يوجد لدى الخصم التفوق الواضح والحاسم، وهذا ما قد يمنعه عن الضربة".

المصدر: لينتا رو