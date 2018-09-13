إقليم كردستان يرد على إيران بشأن تسليم المعارضة

ردت حكومة إقليم كردستان اليوم الخميس، على إيران بشأن مطالبتها بتسليم المعارضة، مشددة على ضرورة حل هذه المسألة بشكل ملائم.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزي في تصريح صحفي "لا يمكن تسليم أي فرد من الأحزاب المعارضة في كردستان إلى السلطات الإيرانية".

وأضاف أن "هؤلاء موجودون على أراضي الإقليم بأسره منذ ثمانينات القرن المنصرم وعهد النظام المباد وفق اتفاقات"، مشيرا إلى أن "جزءا كبيرا منهم لاجئون في العراق ويجب احترام اللوائح والقوانين الدولية في التعامل معهم".

ولفت المتحدث إلى أن المشاكل لا تحل باستخدام القصف والعمليات العسكرية، مشددا على أن حل هذه المسألة يجب أن يتم بشكل ملائم.

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وكان رئيس أركان الجيش الإيراني محمد حسين باقري، قد أعلن أن على سلطات إقليم كردستان والسلطات العراقية تسليم إيران المسؤولين عن شن هجمات على حراس الحدود الإيرانيين.

ونفذت القوات الإيرانية السبت الماضي ضربة صاروخية على الأراضي العراقية، واستهدف القصف مقرات للحزبين الكردستانيين المعارضين ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: "السومرية"