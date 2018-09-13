تعرف على أجهزة "شيلف" لحماية القاعدة الروسية في طرطوس

أعلنت شركة Shelf الروسية، أن أجهزتها البحرية قادرة على حماية الحوض المحيط بالقاعدة الروسية في طرطوس المطلة على البحر المتوسط.

وقال أندريه دولجينكوف مدير عام شركة "شيلف"، إن الأجهزة الغاطسة التي تحمل نفس اسم الشركة، صممت في روسيا لتستخدم في عمليات البحث والإنقاذ تحت الماء وفحص المعدات والمنشآت المائية والغاطسة.

وأشار إلى أن هذه الأجهزة قادرة على تنفيذ الدراسات الهيدرولوجية وفحص القاع البحري وقياس عمق الطبقات البحرية والاستطلاع وبعض المهام الخاصة.

وشدد على أن كل ذلك يسمح للأجهزة المذكورة، بضمان وتوفير أمن القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.

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وأكد المدير العام، أن أجهزة "شليف" تستطيع تنفيذ المهام المحددة لها، بشكل منفرد أو على شكل مجموعة.

وقال، إن الجهاز الغاطس يمكنه حمل كاميرا للتصوير ويمكن تركيب ذراع متحركة عليه ومختلف وسائل القياس، وعند الضرورة يمكن تركيب أسلحة محددة لاستخدامها تحت الماء في حال وجود ضرورة لذلك.

ويمكن للجهاز العمل على عمق يصل إلى 300 متر وعند الضرورة زيادة هذا المؤشر ليصل إلى عدة كيلومترات.

المصدر: نوفوستي