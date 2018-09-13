تدريب مصري باكستاني "عابر" في المتوسط

نفذ عناصر من القوات البحرية المصرية اليوم الخميس، تدريبا بحريا "عابرا" في البحر المتوسط مع نظرائهم الباكستانيين، وذلك خلال زيارة سفينة SAIF PNS الباكستانية إلى مصر.

وقالت وزارة الدفاع المصرية في بيان حصلت RT على نسخة منه، إن التدريب المشترك يأتي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأشارت الوزارة إلى أن التدريب تضمن حشد تشكيلات الإبحار، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على تبادل وإقلاع وهبوط طائرات الهليكوبتر على ظهور سفن الجانبين إضافة إلى تمارين المواصلات الإشارية نهارا وليلا.

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وأوضحت أن التدريب يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن البحري بالمنطقة.

ولفتت إلى أن قبطان السفينة الباكستانية وعددا من أفراد طاقمها والملحق العسكري الباكستاني لدى مصر، وضعوا على هامش التدريب إكليلا من الزهر على ضريح الجندي المجهول في الإسكندرية.

المصدر: RT