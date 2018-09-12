مصدر أمني سوري ينفي لـRT الرواية التركية عن العملية الأمنية في اللاذقية

نفى مصدر أمني سوري "جملة وتفصيلا" صحة الرواية التركية عن عملية خاصة في مدينة اللاذقية تم خلالها إلقاء القبض على مخطط تفجير قضاء ريحانلي بولاية هطاي (الإسكندرون) جنوبي البلاد.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـRT إن هذا الشخص ليس معروفا لدى السلطات السورية نهائيا.

وأضاف :" الدولة التركية لديها معارضة حقيقية في لواء اسكندرون وتمتلك قائمة كبيرة من المطلوبين ، قد يكون بعضهم زار سوريا لرؤية أقربائه، وهي تستطيع الضغط على أي موقوف لفبركة مثل هذه القصة".

واعتبر أن تركيا تحاول تنفيذ اغتيالات داخل سوريا وقد اعترفت بمحاولتها قتل علي كيالي (معراج أورال).

وقالت وكالة "الأناضول" صباح اليوم إن جهاز الاستخبارات التركي تمكن من القبض على يوسف نازيك، بعملية خاصة في مدينة اللاذقية السورية.

وأوضحت أن عناصر الاستخبارات جلبت نازيك، المدرج على "القائمة الزرقاء" للمطلوبين، إلى الأراضي التركية عبر طرق آمنة، وأخضعته للاستجواب.