الحكومة الفلسطينية تدعو لتكثيف التواجد في الخان الأحمر

دعا مجلس الوزراء الفلسطيني كافة أبناء شعبه إلى تكثيف التواجد والاعتصام في قرية الخان الأحمر شرق القدس للتصدي لأي محاولة إخلاء أو هدم .

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واستنكر المجلس، خلال جلسة عقدت اليوم الأربعاء، القرار الإسرائيلي القاضي بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر، مؤكدا أنه مرفوض وغير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم.

وحيا المجلس، في بيان صدر عقب الجلسة، حراس الأرض من أهالي التجمع وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ونشطاء المقاومة الشعبية السليمة والحركات الوطنية والإعلاميين الذين احتشدوا في الخان الأحمر للتصدي لمحاولة "اقتلاع أصحاب الأرض وإعطاء المقاومة الشعبية السلمية المزيد من القوة".

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وشدد البيان على أن إسرائيل تسعى بمخططاتها إلى عزل القدس وتقطيع أوصال الضفة الغربية واستدامة وإطالة احتلالها العسكري، وكذلك تنفيذ مخططها الاستيطاني المسمى"E1"، مشيرا إلى أن تلك المساعي تشكل انتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدولي ولكافة المواثيق والقوانين الدولية.

وحث المجلس المجتمع الدولي على ترجمة بيانات الشجب والاستنكار إلى إجراءات عملية حازمة، لوقف جرائم إسرائيل وتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني.

واعتبر المجلس أن العدوان الإسرائيلي المنظم على التجمعات الفلسطينية من شأنه تغيير الوقائع على الأرض، وتقويض حل الدولتين، وإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة جغرافيا.

وكان الجيش الإسرائيلي شدد، أمس الثلاثاء، حصاره على قرية الخان الأحمر البدوية في محاولة لعرقلة وصول المتضامنين مع أهاليها إلى المنطقة، وذلك بعد أن قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، إخلاء وهدم الخان الأحمر، على أن يتم البدء بتنفيذ القرار هذا الأسبوع.

المصدر: وفا