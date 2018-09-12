 
مباشر

روسيا تخطط لفتح 26 معبرا إضافيا للاجئين العائدين إلى سوريا

أخبار العالم العربي

روسيا تخطط لفتح 26 معبرا إضافيا للاجئين العائدين إلى سوريا
Globallookpress Ammar Safarjalani
عودة اللاجئين إلى سوريا (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ks1v

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تخطط لفتح 26 معبرا إضافيا للاجئين السوريين، نظرا للزيادة المتوقعة لأعداد العائدين إلى وطنهم.

وقال رئيس المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين الفريق فلاديمير سافتشينكو خلال اجتماع مقرات التنسيق لعودة اللاجئين إلى سوريا، اليوم الأربعاء، إنه "نظرا للزيادة المرتقبة لتدفق السوريين العائدين إلى الوطن، تجري أعمال تحضيرية لفتح 26 معبرا إضافيا، بما فيها معبران بحريان و3 معابر جوية".

إقرأ المزيد
لاجئون سوريون يعودون إلى وطنهم من لبنان الدفاع الروسية: 1.4 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى بيوتهم

وأضاف أن الأعمال تجري وفقا لخرائط الطريق وبالتنسيق مع السلطات السورية.

وأشار إلى أنه تعمل في الوقت الحالي 10 معابر في سوريا، وهي قادرة على استقبال وتوزيع وإرسال ما يصل إلى 42 ألفا و850 شخصا بالإضافة إلى 520 سيارة يوميا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. القيادة المركزية الأمريكية تجتمع بقادة جيوش الخليج ومصر والأردن وتضغط لتشكيل حلف ضد إيران..