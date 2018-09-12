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فرنسا تدعو مصر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام

أخبار العالم العربي

فرنسا تدعو مصر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام
AFP Khaled DESOUKI
محاكمة الإخوان المسلمين في مصر (صورة من الأرشيف)
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أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها إزاء إصدار القضاء المصري أحكاما بالإعدام بحق 75 متهما، ودعت لوقف تنفيذها.

وجاء في بيان للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول، اليوم الأربعاء: "ندعو السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام".

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وجدير بالذكر أنه صدرت في مصر يوم 8 سبتمبر الجاري أحكام بالإعدام بحق 75 شخصا، بينهم بعض القياديين البارزين في جماعة "الإخوان المسلمين"، مثل عصام العريان ومحمد البلتاجي في قضية فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمات حقوق الإنسان وجهت انتقادات إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب ما اعتبرته "تغاضيه عن تنامي انتهاك الحريات المدنية" من قبل السلطات المصرية.

المصدر: رويترز

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