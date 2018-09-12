السعودية.. محاكمة أكاديمي سابق "حرض على الدولة"

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية اليوم الأربعاء بمقاضاة أستاذ جامعي وناشط في مواقع التواصل الاجتماعي بتهم تقدمت بها النيابة العامة.

وتضمنت لائحة الدعوى "تأييد المتهم لجماعة الإخوان والتغريدات المؤيدة لها والدفاع عن أعضائها وشخصيات موالية لها".

كما تضمنت لائحة الدعوى "نشر المتهم لقصائد تمجد جماعة الإخوان وتنظيمات إرهابية وصور لبعض الإرهابيين الذين قاموا بعمليات داخل المملكة وخارجها".

ومن الاتهامات أيضا "نشره صورا تؤيد الأعمال الإرهابية، وتضمنت اللائحة أيضا قيام المتهم بإثارة الرأي العام والتحريض على الحكومة وكذلك دعوته للاعتصامات بالجامعات وهو مايعد مخالفا لمبادئ السعودية".

المصدر: الوئام