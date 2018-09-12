قاض رفيع يتحدث عن حجم "الفساد والرشوة" في لبنان (فيديو)

أثار فضح قاض لبناني كبير للفساد، صدمة كبيرة على كل المستويات في البلاد، بعد إعلانه على الملأ أن "نصف الموظفين في الدولة مرتشون".

وشغل رئيس الهيئة العليا للتأديب في لبنان، القاضي مروان عبود، مواقع التواصل الاجتماعي التي تداول روادها مقطع فيديو من حلقة على قناة "المنار" حل فيها هذا القاضي الذي يشغل منصبا رفيعا جدا ضيفا، وكشف خلالها مدى الفساد والنهب "المعشعش" في بلد صارت ديونه أضعافا مضاعفة من حجم ناتجه القومي.

عبود، كشف أن "هناك انهيارا وتدنيا في مستوى الخدمات وسوء تصرف من قبل الموظفين العموميين، مشددا على وجوب عدم انتظار الحكومة، لافتا إلى أن ثلثي الدولة "معطوب" "تلت بيقبض وما بيحضر وتلت ما بيشتغل وتلت اوادم".

وقال في النهاية بالعاميّة: "لو عندي دكانة فلافل ما بقعد دقيقة بالقضاء، بروح بيع فلافل بضل اشرف... لكن إمكاناتي المادية لا تسمح لي روح لغير محل. مع ذلك رح يضل عندي أمل، أنا محكوم بالأمل، وما فيي عيش بلاه".

وتحدث القاضي عن منظومة الفساد في الدولة والمؤسسات العامة، معتبرا أنه "بينما هناك آلاف الشباب العاطلين عن العمل، نجد أن ثلثي الدولة معطل، ما يؤدي إلى انهيار وتدني مستوى الخدمات، فيما أجهزة الرقابة شبه غائبة وتعمل بشكل كلاسيكي على قوانين من أيام العثمانيين".

المصدر: صحف ومواقع لبنانية