الجيش التركي يكثف تعزيزاته على الحدود مع سوريا
Reuters Osman Orsal
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يواصل الجيش التركي إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع سوريا، في ظل عملية عسكرية يستعد لها الجيش السوري في إدلب.
ووصلت ولاية كليس جنوبي تركيا، اليوم الأربعاء، قافلة تعزيزات جديدة، ضمت شاحنات محملة بالمدافع والدبابات وآليات بناء عسكرية.
وأفادت وكالة "الأناضول" أن القافلة تحركت باتجاه الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا، وسط تدابير أمنية مشددة.
ومؤخرا، رفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على الحدود الجنوبية، بينما تتواتر أنباء بشأن هجوم محتمل للجيش السوري على منطقة إدلب، شمال غربي سوريا.
المصدر: "الأناضول"
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