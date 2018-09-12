"حزب الله": تصريحات بولتون كشفت خداع أمريكا للإنسانية

أصدر "حزب الله"، بيانا رد فيه على تهديدات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لمحكمة الجنايات الدولية، واعتباره الدستور الأمريكي فوق كل المنظمات الدولية، والدستورية في العالم.

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واعتبر الحزب، اليوم الأربعاء، أن تصريحات بولتون، "كشفت حقيقة الموقف الأمريكي الاستعلائي على دول العالم، والمنظمات الدولية، ووضعت حدا للخداع الطويل، الذي مارسته الإدارات الأمريكية المتعاقبة بحق الإنسانية جمعاء".

وجاء في بيان الحزب، "أنه بغض النظر عن الدور الضعيف لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، أمام الدول الاستكبارية، وعدم قدرته على ردعها، وبغض النظر عن حصرية قرار مجلس الأمن، بعدد من الدول، إلا أن واشنطن وعلى لسان مستشار الأمن القومي، أعلنت أنها تعتبر نفسها فوق كل اعتبار، وأن شعارات القانون الدولي والمجتمع الدولي، ما هي إلا ثرثرات تستخدمها ساعة تقتضي مصالحها ذلك، وأنها لا تعترف بها، إلا عندما تكون أداة طيعة، لتحقيق مآربها الاستعمارية والتسلطية".

وأضاف البيان أن تصريحات بولتون، "أكدت أن سياسة بلاده ترتكز على مصادرة دساتير العالم، ورفض الانصياع للقوانين والمنظمات الدولية، وأن المنطق المتحكم في الذهنية الأمريكية، يقوم على عدم إعطاء الحق للضعيف، وعلى شريعة الغاب التي تمجد القوة وتسحق المظلومين".

ورأى "حزب الله" أن ما قاله بولتون وما يمارسه ترامب، "يظهر للعالم أن أمريكا ليست سوى عصابة تدير العالم، وفق مصالحها وأهوائها ونزواتها".

المصدر: "المنار"