60 ألف حالة تسمم في البصرة بسبب المياه الملوثة

أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في محافظة البصرة بالعراق، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حالات التسمم، جراء تلوث مياه الشرب إلى 60 ألف حالة.

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وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة، مهدي التميمي في بيان، تلقت RT نسخة منه، "إننا نرصد بقلق ارتفاع حالات الإصابة بالتلوث في المحافظة، حيث وصلت حالات التسمم إلى 60 ألف حالة، وهذه كارثة بيئية خطيرة جدا، على حياة المواطن".

واستغرب التميمي من عدم قيام الجهات المعنية، بزيادة الإطلاقات المائية، في ظل وجود وفرة مائية كإجراءات لمعالجة المياه، مطالبا وزارة الصحة بالكشف عن نتائج فحوصات الإصابات، جراء تلوث المياه، واتخاذ الإجراءات الوقائية بأقصى سرعة ممكنة.

المصدر: "RT"