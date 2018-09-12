شركة طيران تعتزم قبول السعوديات في وظيفة مهمة

أعلنت شركة "طيران ناس" السعودية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم قبول السعوديات في وظائف قيادية، وبينها وظيفة مساعد طيار، وذلك لأول مرة في البلاد.

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ونقلت وكالة "بلومبيرغ"، عن الرئيس التنفيذي لـ "طيران ناس"، بندر المهنا، أن برنامج "طياري المستقبل" في المرحلة الأخيرة لبدء فتح باب القبول للمواطنات السعوديات، حيث يمكنهن البرنامج التقديم على وظيفة مساعد طيار​​​.

ونوه المهنا إلى أن "طيران ناس"، هي أول شركة وطنية قامت بتوطين الوظائف العليا للمرأة في قطاع الطيران، مشيرا إلى وجود عدد من القيادات السعودية الشابة في الإدارة التنفيذية لدى طيران ناس.

وبين أن الشركة تسعى لاستقطاب الشابات السعوديات في وظائف مميزة تمكنهن من الارتقاء ببلادهن، وتحقيق خطة المملكة الطموحة "رؤية 2030".

يشار إلى أن "طيران ناس"، شركة سعودية تأسست عام 2007، ولديها أسطول جوي يتكون من 30 طائرة، وهي أول شركة تعمل بنظام الطيران الاقتصادي في السعودية، وتحلق إلى 17 وجهة محلية، و53 وجهة دولية.

وفي وقت سابق، حصلت 5 سيدات سعوديات على رخص تسمح لهن بالعمل "كابتن" لقيادة طائرات شركات الطيران المدنية.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن ذلك يأتي في إطار تمكين المرأة السعودية من العمل في قطاعات الطيران، وهي إحدى إستراتيجيات منظمة الطيران العالمية "إيكاو".

وبدأ مؤخرا سريان القرار التاريخي في السعودية الذي نالت المرأة السعودية بموجبه تصريحا بقيادة السيارة في المملكة. ويعتبر هذا الحدث مكسبا كبيرا للسعوديات، طالما طالبت به عدة جهات حقوقية.

المصدر: وكالات