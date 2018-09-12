نواب البصرة يقاضون قائد عملياتها بسبب "الاعتداء" على المتظاهرين

رفع عدد من نواب محافظة البصرة، جنوبي العراق، دعوى قضائية ضد قائد عمليات المحافظة، جميل الشمري بسبب "الاعتداء" على المتظاهرين، حسبما أظهرت وثيقة حصلت عليها RT.

إقرأ المزيد

وكشفت الوثيقة عن اتهام نواب المحافظة، قائد العمليات بارتكاب "جرائم"، في إشارة لعمليات القتل والاعتقال التي حدثت للمتظاهرين خلال الشهرين الماضيين.

وبحسب الوثيقة، فإن هؤلاء النواب، قد أُوكلوا من قبل عدد من عوائل المتظاهرين القتلى، ورفعت الدعوى لدى محكمة استئناف البصرة.

وتشهد البصرة العراقية الغنية بالنفط، منذ عدة أيام احتجاجات جماهيرية غاضبة، تطالب بتوفير الخدمات، وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى بين المتظاهرين.

المصدر: "RT"