المنفذ الجوي الوحيد في العاصمة الليبية يغلق من جديد

أعلنت إدارة مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس عن وقف الملاحة الجوية في المطار وتحويل الرحلات إلى مطار مصراتة، بعد سقوط صواريخ في منطقة قريبة منه مساء أمس الثلاثاء.

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وذكرت الإدارة في بيان على صفحتها في "فيسبوك": "صدرت تعليمات بوقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي ونقل الرحلات لمطار مصراتة الدولي". وأضافت أنه تم أيضا نقل كل الطائرات من مطار معيتيقة الدولي.

وكانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق أن رحلة للخطوط الجوية الليبية كانت قادمة من الإسكندرية في مصر إلى طرابلس حولت مسارها إلى مصراتة، التي تقع على بعد نحو 190 كيلومترا شرقي العاصمة. بعد أنباء عن سقوط صواريخ في المنطقة القريبة من المطار مساء أمس الثلاثاء.

من جهته، قال متحدث باسم فصيل مسلح يسيطر على المطار، إنه لم تقع إصابات بشرية أو أضرار مادية. فيما ذكرت قنوات تلفزيونية ليبية أن عدة أشخاص أصيبوا بسبب الصواريخ التي سقط أحدها في البحر المتوسط.

واشتبكت جماعات متناحرة في طرابلس لعدة أيام، لكن المعارك تركزت في جنوب المدينة. ويقع مطار معيتيقة في شرق العاصمة.

ويأتي هذا بعد أقل من أسبوع على توسط الأمم المتحدة في التوصل لعقد هدنة هشة بين جماعات مسلحة متناحرة في المدينة.

المصدر: رويترز