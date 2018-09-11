الجيش السوري يطلق عملية عسكرية من السخنة باتجاه التنف

أطلق الجيش السوري عملية عسكرية باتجاه منطقة التنف جنوب شرق البلاد حيث تتواجد قوات أمريكية هناك، حسبما ذكرت صحيفة الوطن السورية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر ميدانية أن "وحدات من الجيش بدأت عملية عسكرية من بادية السخنة بريف حمص الشرقي، انطلقت من تلة الصاروخ جنوب الشولا في ريف دير الزور الغربي باتجاه شمال غرب التنف".

وأضاف المصدر إن "العملية تهدف إلى تمشيط تلك المنطقة من فلول تنظيم داعش الهاربين من بادية السويداء، وأن الوحدات تقدمت بحدود 30 كم حتى قرية النياري".

من جهة اخرى، ذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تقوم بملاحقة عناصر داعش في منطقة تلول الصفا في بادية السويداء آخر معاقل التنظيم.

وأفادت الوكالة أن سلاحي الطيران والمدفعية نفذا رمايات مركزة ضد تحصينات داعش في منطقة تلول الصفا بعمق بادية السويداء الشرقية ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.

المصدر: الوطن +سانا