المعلم: المشكلة ليست في المعارضة السورية

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن حكومة بلاده مستعدة للتفاوض مع المعارضة حال توقف التدخل الخارجي في الحوار، معتبرا أن المشكلة ليست فيها ولكن في القائمين عليها.

وقال المعلم، في مقابلة مع مجلة "الحياة الدولية" الروسية نشر نصها اليوم الثلاثاء، إن "المشكلة ليست في المعارضة نفسها وإنما في القائمين عليها"، وأوضح: "لا يوجد في سوريا معارضة موحدة.. هناك مجموعات مختلفة يختلف نشاطها حسب مكان إقامة قادتها في العواصم الغربية أو العربية وعلى هذا الأساس تتخذ كل مجموعة مواقفها انطلاقا من رغبة الدولة التي تستضيفها".

وشدد المعلم في هذا السياق على أن "المعارضة ليست مخيرة في اتخاذ قراراتها باستقلالية كما أن حوارها مع الحكومة السورية غير مبني على رغباتها".

وأشار وزير الخارجية السوري إلى أن "ما يدعم التسوية السياسية في سوريا هو وقف التدخل الخارجي في الشأن السوري بما في ذلك توجيه التعليمات للمعارضة حول الموقف الذي يجب أن تتخذه أثناء الحوار"، مشددا على أنه عندما "تتوقف نهائيا" هذه التدخلات الخارجية "سيصبح الحوار حوارا بين السوريين وهذا سينعكس بدوره على نجاح العملية السياسية".

المعلم: جنيف لا يمكن أن تتقدم دون أستانا

وفي تطرقه إلى منصات العملية التفاوضية حول تسوية الأزمة السورية، اعتبر المعلم أن "هناك فرقا نوعيا بين جنيف وأستانا وسوتشي".

وأوضح: "في جنيف كان من المفترض إطلاق العملية السياسية ومع ذلك فإنها والممثل الخاص للأمم المتحدة، ستيفان دي مستورا، نفسه يتعرضان لضغوط غربية لذلك لم نحقق نتائج سياسية مهمة هناك".

ولفت إلى أن "الوضع في أستانا يختلف كما تختلف الأهداف حيث تم توفير الظروف للحد من التوترات في العديد من مناطق سوريا"، وبين أنه "في إطار هذه العملية تم التوصل إلى اتفاقات حول بعض المناطق كان آخرها إدلب"، معتبرا أنه "لا يمكن لعملية جنيف أن تمضي قدما دون أستانا".

وتابع المعلم: "أما بالنسبة إلى سوتشي فقد أصبحت هذه المدينة مكانا لحوار وطني موسع وإيجابي وتوج بنتائج ملموسة تساهم في إنجاح عملية جنيف".

المصدر: سانا + الحياة الدولية