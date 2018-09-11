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قادة أركان جيوش أمريكا والخليج ومصر والأردن يبحثون "أمرا إقليميا"

أخبار العالم العربي

قادة أركان جيوش أمريكا والخليج ومصر والأردن يبحثون
Reuters Stephanie McGehee
العاصمة الكويتية - الكويت
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تستضيف دولة الكويت، غدا الأربعاء، اجتماعا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي، مع رئيسي الأركان المصري والأردني، إضافة إلى ممثلين عن القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن بيان للجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع يسعى إلى تعزيز وتفعيل آلية العمل المشترك بين الدول المجتمعة، استكمالا للخطوات التي تمت مناقشتها في اجتماعات سابقة.

وسيتم البحث في العديد من المحاور ذات العلاقة بالشؤون الأمنية، والإقليمية بالمنطقة، وكذلك جهود محاربة الإرهاب، فضلا عن مواضيع تهدف إلى تعزيز العمل المشترك، لمواجهة مختلف التحديات، لضمان أمن واستقرار دول المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع، في أعقاب لقاء رؤساء أركان دول المجلس، أمس، حيث ناقشوا سبل تعزيز أوجه التعاون العسكري، والدفاع المشترك، للوصول إلى مفاهيم عمل موحدة بين القوات المسلحة في دول المجلس.

كما ناقش اجتماع رؤساء الأركان الخليجيين، العديد من المواضيع، بينها إنشاء أكاديمية خليجية للعلوم الأمنية و الاستراتيجية.

المصدر: "سبوتنيك"



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