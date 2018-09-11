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البنتاغون يقلد طيارا أمريكيا وساما بعد إسقاطه مقاتلة سورية

أخبار العالم العربي

البنتاغون يقلد طيارا أمريكيا وساما بعد إسقاطه مقاتلة سورية
Reuters
مقاتلة أمريكية من طراز "إف-18"
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن البنتاغون منح ميدالية لطيار حربي أمريكي، لإسقاطه مقاتلة سورية في ريف الرقة عام 2017.

وأفاد موقع Military.com بأن قائد مقاتلة F-18 مايك تريميل الذي أسقط طائرة حربية سورية من طراز "سوخوي-22" في يونيو العام الماضي حصل على ميدالية "الصليب الطائر" التي تُمنح للطيارين الحربيين الأمريكيين تقديرا لـ"بطولتهم أو إنجازاتهم الاستثنائية أثناء التحليقات القتالية".

ومنح قائد الطيران البحري في القوات الأمريكية، الأميرال ديفولف ميلر الثالث، الميدالية للطيار أثناء مؤتمر عقد في ولاية نيفادا.

U.S. Naval Air Force

وجاء في شهادة تقدير حصل عليها تريميل أنه أكد مهاراته وتمسكه الثابت بواجباته في وجه ظروف التحليق المحفوفة بالخطر".

المصدر: Military.com

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