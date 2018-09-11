غزة.. حماس تخلي مراكز المراقبة تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل

نقلت وكالة "معا"عن شهود عيان قولهم، إن شبانا فلسطينيين تمكنوا اليوم الثلاثاء من التسلل إلى موقع للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وسرقة ثلاث كاميرات وصندوق ذخيرة، والعودة إلى القطاع.

وأكد شهود عيان للوكالة الفلسطينية، أنه لم يلحق أي أذى بالشبان الذين تتسللوا إلى الجانب الإسرائيلي.

وفي السياق، أفادت مصادر إخبارية إسرائيلية، بأن أفرادا من الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار من دبابة على برجين خاليين تابعين لحركة حماس، ردا على عملية التسلل.

لكن حماس أخلت، بحسب شهود عيان، جميع مراكز المراقبة تحسبا لهجوم إسرائيلي محتمل.

المصدر: "معا"