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الجيش السوري يهاجم مواقع المسلحين في ريف حماة

أخبار العالم العربي

الجيش السوري يهاجم مواقع المسلحين في ريف حماة
sana.sy
وحدات من الجيش السوري
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نفذت وحدات الجيش السوري العاملة في حماة، عمليات عسكرية، ضد مواقع لجبهة النصرة والمجموعات المسلحة ، في الريف الشمالي، حسبما أفادت وكالة سانا السورية.

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ونقلت "سانا" عن مراسلها في حماة، بأن "وحدات من الجيش السوري وجهت ضربات بالمدفعية على وكر للإرهابيين، في بلدة قلعة المضيق، شمال غرب مدينة حماة، بنحو 50 كم، مما أوقع أفرادها بين قتيل وجريح، ومن بين القتلى الإرهابي محمد زياد العبد الله".

 وأشارت الوكالة إلى أن "وحدات الجيش نفذت عمليات نوعية على أوكار الإرهابيين، في بلدة اللطامنة شمال مدينة حماة بنحو 35 كم، أسفرت عن تدمير منصات إطلاق الصواريخ، والقذائف التي كانوا يستخدمونها في الاعتداء على المناطق المجاورة".

المصدر: "سانا"

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