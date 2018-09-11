"داعش" يتبنى هجوم طرابلس في ليبيا

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم استهدف، أمس الاثنين، مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أفادت صحيفة "المرصد" الإلكترونية.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن بيان صدر عن التنظيم بعد مرور أكثر من 24 ساعة على العملية، واقتبس نسخة منه موقع SITE Intelligence Group الإلكتروني المتخصص بمتابعة الجماعات الإرهابية، أن "داعش" قام بتنفيذ الهجوم "استمرارا في استهداف المصالح الاقتصادية لـحكومات الطواغيت الموالية للصليبيين في ليبيا".

وجاء في البيان أن ثلاثة من "جنود الخلافة" نفذوا العملية التي أسفرت عن سقوط 37 شخصا بين قتيل وجريح في صفوف حراس المؤسسة.

ويوم الاثنين، نشر موقع القوة الأمنية الليبية التي تعاملت مع المجموعة المسلحة التي اقتحمت مبنى المؤسسة الوطنية، صورا للمهاجمين التقطتها كاميرات المراقبة.

ولفت الموقع إلى أن الصور أظهرت 3 مسلحين، داكني البشرة، لم تعرف جنسياتهم حتى الآن، يرتدون أحزمة ناسفة قبل أن يطلقوا النار داخل مبنى المؤسسة ويفجروا أنفسهم.

وفي اليوم ذاته، أفادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية (المدعومة دوليا) انتشال جثتين وإسعاف 10 مصابين جراء الهجوم.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية + موقع قوة الردع الخاصة على الفيسبوك