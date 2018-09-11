 
مباشر

الرئاسة التركية: الهجوم على إدلب سينسف العملية السياسية

أخبار العالم العربي

الرئاسة التركية: الهجوم على إدلب سينسف العملية السياسية
Reuters Ammar Abdullah
مدينة إدلب السورية (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krvn

اعتبرت الرئاسة التركية أن أي هجوم للجيش السوري على محافظة إدلب سينسف العملية السياسية في سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إن "الهجوم على إدلب سينسف العملية السياسية المستمرة وسيتسبب بأزمة ثقة خطيرة".

إقرأ المزيد
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تركيا: مستعدون للعمل مع الشركاء في سوريا لتصفية الجماعات الإرهابية

وأضاف أن تركيا تدعو الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، لتوحيد الجهود لمنع وقوع الهجوم المحتمل على إدلب.

ويأتي ذلك بعد أن دعت أنقرة على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى وقف الهجوم على إدلب. كما دعا الأخير شركاء تركيا إلى العمل المشترك للقضاء على الجماعات الإرهابية في إدلب بعد وقف الهجوم.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..بعد منعها من السفر، مقابلة حصرية مع عهد التميمي، تكشف فيها التفاصيل لـRT Online