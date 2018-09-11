"أمانة عمان" ترد على صورة مسيئة لأحد موظفيها أثارت غضب الأردنيين

أعربت أمانة العاصمة الأردنية في بيان، عن أسفها إزاء حملة شنتها وسائل التواصل الاجتماعي طالت جميع موظفي الأمانة بسبب "صورة مخجلة" التقطت لأحد موظفيها وهو يقف على ظهر عامل نظافة.

وأثارت الصورة المذكورة أمس لموظف في أمانة عمان وهو يصعد على ظهر عامل لتنظيف الشوارع (مسماه الوظيفي في الأردن عامل وطن)، وذلك لإزالة لافتة من أحد الجدران ، غضبا عارما بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حينها أعلنت أمانة عمان أن الصورة المنتشرة تعد تصرفا فرديا مسيئا، وسيتم التحقيق في هذا التصرف والتعامل معه بحزم، مشيرة إلى أن "كرامة عامل الوطن مصانة".

وجاء في بيان أمانة عمان على لسان مدير مركزها الإعلامي مازن الفراجين :" ما حدث هو اجتهاد فردي وسلوك شخصي خاطئ مدان من قبل أفراد المؤسسة بكافة مستوياتهم الوظيفية باعتباره يحمل الإساءة لجميع موظفي الأمانة".

وقال الفراجين إن "ما قامت به الأمانة من إجراءات يعتبر كافيا لتوقف الجميع عن الخوض والاجتهاد في التعليق عما حصل بانتظار نتيجة التحقيق وما سينتج عنه من عقوبة بحق من قام بهذا العمل المرفوض".

وكرر المسؤول الأردني أسفه أن "تؤخذ المؤسسة بجريرة عمل فردي فتكال لمسؤوليها وموظفيها وعمالها التهم والافتراءات والتجني الذي لم يعهده المجتمع الأردني".

المصدر: وسائل إعلام أردنية