قراصنة "أتراك" يخترقون وكالة أنباء رسمية في مصر

اخترقت مجموعة القراصنة "Akincilar" التركية، موقعا وتطبيقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ونشرت صورا للقيادي الإخواني محمد البلتاجي المحكوم عليه و74 إخوانيا آخرين بالإعدام .

وكتبت المجموعة رسالة ترفض أحكام الإعدام التي صدرت السبت الماضي، باللغتين العربية والتركية.

وAkincilar هي مجموعة قرصنة تركية سبق أن اخترقت مواقع أمريكية وإسرائيلية وصحفا عالمية مثل شارلي إيبدو الفرنسية، انتقاما من حوادث ازدراء تعرضت لها تركيا أو الإسلام.

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ونشر القراصنة، صورة كبيرة لمحمد البلتاجي أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في صدر الصفحة الرئيسية للموقع باللون الأحمر، وتحمل عبارة بالعربية والتركية تقول: "فقط لأن لهم أفكارًا مختلفة.. هل ظننتم أننا سنتخلى عن قضيتنا".

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط علي حسن، أن الموقع الخاص بالوكالة تعرض للاختراق من جانب أتراك، ولكننا حاليا نعالج الموقف جيدا للتصدي لهذا العدوان الإلكتروني.

المصدر: مصراوي