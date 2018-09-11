وزير الرياضة الجزائري: هتافات أنصارنا حادثة معزولة

أكد وزير الشباب والرياضة الجزائري أحمد حطاب أن ما بدر من أنصار نادي اتحاد الجزائر من هتافات ضد فريق القوة الجوية العراقي حادثة معزولة لا يمكنها أن تؤثر على العلاقات بين البلدين.

وصرّح الوزير لوسائل إعلام محلية أن "الشعب الجزائري معروف بالكرم وبحسن استقبال الضيوف وإكرامهم حتى داخل بيوتنا"، مضيفا أن الطاقم الإداري وفريق الاتحاد قد أظهرا درجة عالية من الأخلاق والتربية.

أما بالنسبة لهتافات الشغب التي صدرت عن بعض الجماهير، فقد أكد الوزير أنّ "الحادثة معزولة ولا يمكن أن تؤثر على سمعة الشعب الجزائري، أو تؤذي مشاعر إخوتنا (...) الجزائر لها مكانة كبيرة عند كل الاشقاء العرب".

يُذكر أن الهتافات الممجدة لرئيس العراق الأسبق صدام حسين في مباراة اتحاد الجزائر ضد نادي القوة الجوية أثارت الكثير من اللغط وتسببت في استدعاء السفير الجزائري في العراق، وقد سارع بعدها كل من رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف، ورئيس الاتحاد الجزائري السابق لكرة القدم، محمد روراوة، لتقديم اعتذارهما للشعب العراقي.

المصدر: فيسبوك