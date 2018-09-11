التحالف الدولي: البغدادي فقد زمام القيادة واعتقاله مسألة وقت لا أكثر

أعلن المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الكولونيل شون رايان، أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي فقد السيطرة على تنظيمه واعتقاله سيكون مجرد "مسالة زمن".

وأشار الضابط الأمريكي، في حديث إلى صحيفة "الشروق" المصرية عبر البريد الإلكتروني أمس، ردا على سؤال حول مصير البغدادي، إلى أن زعيم "داعش" لا يزال يختبئ، والتحالف يلاحقه، وجميع قادة التنظيم الباقين تخلوا عن مسلحيهم، مؤكدا انفراط عقد قيادات "داعش".

إقرأ المزيد

وذكر المسؤول أن المعركة ضد "داعش" في سوريا والعراق لم تنته بعد، مضيفا أن ما بين 1000 و1500 متطرف لا يزالون في الأراضي المتبقية تحت سيطرة التنظيم في وادي الفرات بسوريا.

وأوضح أن هذه التقديرات تشمل فقط المسلحين المنخرطين في القتال مباشرة ضد التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب و"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة منه، مشيرا إلى إحصاءات التحالف لا تشمل المسلحين السابقين الذين لجؤوا إلى شن هجمات ضد المدنيين، كما لا تشمل المسلحين الأجانب الذين لا يزالون في ساحة المعركة والآخرين الذين غادروا منطقة عمليات التحالف في سوريا والعراق.

وقال الكولونيل أن هدف التحالف يتمثل في استئصال "داعش" بسوريا والعراق والعمل مع القوى المحلية على ضمان أمن المناطق المحررة، وتابع: "لن نفكر في موعد انتهاء مهمتنا، ولكننا سنظل ملتزمين بهزيمة داعش".

وحذر الضابط الأمريكي من أن التنظيم هو عدو قابل للتكيف وملتزم بنشر الإرهاب والإيديولوجية المتطرفة.

وردا على سؤال حول خسائر التحالف جراء حملته ضد "داعش" التي أطلقها في عام 2015، أكد الضابط مقتل 17 جنديا من قوات الحلفاء.

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" اليوم عن شنها معركة ضد آخر جيب لـ"داعش" سوريا، وتحديدا في منطقة شرق الفرات.

المصدر: الشروق