"جيش الإسلام" ينفي لـRT استعداده لمعركة جديدة في حلب

أكد المتحدث باسم "جيش الإسلام" حمزة بيرقدار لـ"RT"، أن ما يروج له المرصد السوري من تجهيزنا لمعركة في حلب، ليس له أساس من الصحة.

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وتابع بيرقدار، أن المرصد السوري لم يعتمد بخبره، على مصدر رسمي في جيش الإسلام، وإنما مجرد تحليلات وتكهنات.

وقال "ما نشرناه أول أمس، هو جولة للقائد العام لجيش الإسلام، عصام بويضاني على نقاط رباطنا بإحدى جبهات ريف حلب الشمالي.

وكان المرصد السوري قد أفاد قبل أسبوع، بحصوله على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، تكشف عن تحركات جديدة لجيش الإسلام، ضمن إعادة إحياء تواجده في الأراضي السورية، بشكل عسكري منظم، وذلك بعد أن عمد لشراء أسلحة، وتأسيس مقرات في الشمال السوري، عقب وصوله على متن حافلات التهجير، التي حملت الآلاف من عناصر جيش الإسلام، وقادته وعوائلهم والمدنيين المتواجدين ضمن مناطق سيطرتهم السابقة في غوطة دمشق الشرقية.

وبحسب المرصد، فإن "جيش الإسلام، استلم نقاط تماس مع قوات الحكومة، والمسلحين الموالين له، في القطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب، وبلغ تعداد النقاط أكثر من 10، في منطقة تادف ومحيطها، بريف حلب الشرقي، وذلك عقب اجتماع جرى بين قيادة جيش الإسلام، وقيادة أحرار الشرقية، حول طلب الأول باستلام نقاط الرباط، ليعمد بعد موافقة تجمع أحرار الشرقية، على تحصين النقاط ونشر مقاتليه فيها".

المصدر:"RT"