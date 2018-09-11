أنقرة: واشنطن فقدت حياديتها في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دانت أنقرة، الثلاثاء، قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، معتبرة أنه دليل على فقدان البيت الأبيض حياديته في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان: "إن قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يبعث على القلق، ويأتي كدليل جديد على فقدان الولايات المتحدة موقفها الحيادي في عملية تسوية الصراع في الشرق الأوسط. ولن يخدم هذا القرار سوى تشجيع محاولات محو آفاق تسوية الصراع بين الدولتين (فلسطين وإسرائيل)".

وأكد البيان استمرار أنقرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، قرار الإدارة إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن، موضحة أن هذا الإجراء اتخذ بسبب عدم مبادرة المنظمة لتحقيق سلام حقيقي مع الحكومة الإسرائيلية، وتنديدها بخطة السلام الأمريكية، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.

المصدر: ترك برس + نوفوستي