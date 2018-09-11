 
مباشر

أنقرة: واشنطن فقدت حياديتها في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

أنقرة: واشنطن فقدت حياديتها في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
turkpress.co
المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/krtk

دانت أنقرة، الثلاثاء، قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، معتبرة أنه دليل على فقدان البيت الأبيض حياديته في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

إقرأ المزيد
العلم الفلسطيني فوق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن رسميا.. الخارجية الأمريكية تعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان: "إن قرار إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يبعث على القلق، ويأتي كدليل جديد على فقدان الولايات المتحدة موقفها الحيادي في عملية تسوية الصراع في الشرق الأوسط. ولن يخدم هذا القرار سوى تشجيع محاولات محو آفاق تسوية الصراع بين الدولتين (فلسطين وإسرائيل)".

وأكد البيان استمرار أنقرة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، قرار الإدارة إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن، موضحة أن هذا الإجراء اتخذ بسبب عدم مبادرة المنظمة لتحقيق سلام حقيقي مع الحكومة الإسرائيلية، وتنديدها بخطة السلام الأمريكية، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.

المصدر: ترك برس + نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الشرق 2018.. مناورات ضخمة بغرض الدفاع