فلسطين تتقدم ببلاغ جديد يدعو الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم إسرائيل

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن فلسطين تقدمت بملحق للمذكرة الرسمية التي قدمتها في أيار الماضي إلى محكمة الجنايات "بشأن جرائم إسرائيل".

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وقال عريقات في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة برام الله، اليوم الثلاثاء، حول قرار الإدارة الأمريكية إغلاق بعثة المنظمة في واشنطن، إن البلاغ المقدم للمدعية العامة دعا المحكمة لتحمل مسؤولياتها المباشرة في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.

كما تطرق عريقات إلى مسألة قرية الخان الأحمر في القدس المهدد بالهدم وقال: "بناء على طلب من الضحايا، نطالب المدعية العامة بإتاحة الفرصة للقاء يجمعها مع الضحايا لشرح تفاصيل ما يحدث تحديدا في الخان الأحمر".

وأكد البلاغ على أهمية إصدار المدعية العامة تحذيرا إلى السلطات الإسرائيلية لمنع هدم وتهجير سكان الخان الأحمر قسريا، مشيرا إلى أن المساس بالخان الأحمر يندرج ضمن ميثاق روما، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وكان القضاء الإسرائيلي أصدر حكما بتأييد هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية البدوية في القدس، الأسبوع الماضي، على أن يتم التنفيذ خلال الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق، هدد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون بفرض عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومموليها في حال لاحقوا مواطنين أمريكيين.

وأكد على أن بلاده لن تسمح بإجراء تحقيق حول إسرائيل في أروقة المحكمة، واشترط بولتون على الفلسطينيين الدخول مجددا بالمفاوضات لإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

المصدر: وكالات