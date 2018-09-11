مقتل حوالي 20 جنديا سوريا في هجوم لداعش استهدف نقاطا للجيش السوري شرق حمص

أفاد مراسلنا بأن حوالي 20 جنديا سوريا قتلوا في هجوم شنه مسلحو "داعش" على نقاط للجيش السوري في الجيب المحاصر شرق حمص.

ونقل مراسلنا عن مصادر عسكرية أن اشتباكات بين عناصر من الجيش السوري ومسلحي داعش وقعت الليلة الماضية في منطقة "تلول الصفا" أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين.

وأضاف المصدر ذاته أن العشرات من الطرفين أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة، خلال الاشتباكات وكذلك بسبب كمين نصبه مسلحو التنظيم لقوات الجيش السوري خلال توغلها في عمق منطقة تلول الصفا.

المصدر: RT