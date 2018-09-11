قطع 240 كم سيرا من قريته إلى دمشق.. عقيلة الأسد تستقبل ضابطا فقد ساقه في الحرب

استقبلت أسماء الأسد عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد نقيبا في الجيش السوري مصابا، قطع مشيا على الأقدام مسافة 240 كم من قريته في ريف حماة إلى العاصمة دمشق.

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ونشرت صفحة الرئاسة السورية على موقع "فيسبوك" صورا لاستقبال أسماء الأسد النقيب، علي محسن علي، وعلقت عليها قائلة: "قطع مؤخرا مسافة 240 كم مشيا من قريته بشنين في مصياف إلى دمشق، ليؤكد لنفسه ولرفاقه الجرحى وللعالم، أن لا مستحيل مع الإرادة، وأن الإصابة مهما كانت ستبقى صغيرة أمام صمود وتصميم رجال جيشنا الأبطال".

وذكرت الصفحة، أمس الاثنين، أن النقيب علي تقدم بعد إصابته الأخيرة لامتحان الشهادة الثانوية وحصل على مجموع 193 درجة، والتحق بكلية العلوم السياسية، وهو حاليا في السنة الأولى، وبعد تسريحه من الجيش بسبب الإصابة تمت إعادته على رأس عمله بعد التوجيه الخاص بالجرحى الراغبين بالبقاء في الخدمة الذي أصدره الأسد مؤخرا.

المصدر: صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على فيسبوك