بالصور.. أفراد المجموعة المهاجمة داخل مبنى المؤسسة الوطنية الليبية للنفط

نشر موقع القوة الأمنية الليبية التي تعاملت مع المجموعة الإرهابية التي اقتحمت صباح أمس مبنى المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، صورا للمهاجمين التقطتها كاميرات المراقبة.

ولفت الموقع أن الصور تظهر 3 مسلحين، سمر البشرة، لم تعرف جنسياتهم حتى الآن، يرتدون أحزمة ناسفة قبل أن يطلقوا النار داخل مبنى المؤسسة ويفجروا أنفسهم.

وتظهر في إحدى الصور بندقية كلاشنكوف وقنابل يدوية وحقيبتان، عثر عليها بعد انتهاء العملية وإجلاء جميع العاملين في مقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيس في طرابلس.

المصدر: موقع قوة الردع الخاصة على الفيسبوك