موقع مغربي: القبض على فنان إماراتي معروف خلال تواجده في حفلة ماجنة في مراكش!

قال موقع "Rue20" المغربي إن قوات الأمن ألقت القبض، أمس الاثنين، على فنان إماراتي معروف في مدينة مراكش بصحبة 10 أشخاص من جنسيات إماراتية وسعودية، و32 فتاة.

وتابع الموقع أنه تم اعتقال الفنان خلال تواجده في حفلة ماجنة بإحدى الفيلات في مراكش صحبة العديد من "ممتهنات الدعارة"، مشيرا إلى أنه تم اقتحام المكان بعد شكوى قدمها الجيران.

وأكدت مصادر للموقع أن الفتيات اللواتي ألقي القبض عليهن بالغات، ولا توجد بينهن قاصرات.

ووفقا للموقع فقد تمت إحالة الفنان الإماراتي بصحبة 32 فتاة و10 خليجيين إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مراكش، التي أحالتهم بدورها إلى النيابة العامة باستئنافية مراكش.

هذا ولم يصدر أي تأكيد رسمي أو نفي من قبل السلطات المغربية حول القضية حتى الآن.

المصدر: "Rue20"