موقع مغربي: القبض على فنان إماراتي معروف خلال تواجده في حفلة ماجنة في مراكش!

أفاد موقع "Rue20" المغربي بأن قوات الأمن ألقت القبض، أمس الاثنين، على الفنان الإماراتي عيضة المنهالي في مدينة مراكش بصحبة 10 أشخاص من جنسيات إماراتية وسعودية، و32 فتاة.

وقال موقع "Rue20" إنه تم اعتقال المنهالي خلال تواجده في حفلة ماجنة بإحدى الفيلات في مراكش صحبة العديد من "ممتهنات الدعارة"، مشيرا إلى أنه تم اقتحام المكان بعد شكوى قدمها الجيران.

وقد تمت إحالة الفنان الإماراتي بصحبة 32 فتاة و10 خليجيين إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية في مراكش، التي أحالتهم بدورها على النيابة العامة باستئنافية مراكش.

وأكدت مصادر على أن الفتيات اللواتي ألقي القبض عليهن رفقة المنهالي بالغات ولا توجد بينهن قاصرات.

المصدر: "Rue20"