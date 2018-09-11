الصحة الليبية تنفذ مشاريع بكلفة 44 مليون دولار

أعلنت وزارة الصحة الليبية في الحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء شرقي البلاد، عن تنفيذ مشاريع صيانة وإنشاء مرافق صحية تقدر كلفتها بحوالي 62 مليون دينار ليبي (حوالي 44 مليون دولار).

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وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، معتز عز الدين الطرابلسي، إن: "وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المكلف بمهام الوزارة، سعد عقوب، عقد يوم أمس الاثنين اجتماعا مع عميد بلدية البيضاء، علي حسين، في مقر مجلس البلدية لمناقشة أوضاع المرافق والمنشآت الصحية بالبلدية".

وأضاف الطرابلسي أن الاجتماع ناقش جملة من المواضيع كان أبرزها صيانة وإنشاء عدد من المرافق الصحية وما جاورها، بكلفة تقديرية حوالي 62 مليون دينار ليبي.

وأشار إلى أن: "وكيل عام وزارة الصحة شدد على ضرورة سرعة تشكيل لجنة العطاءات الفرعية ولجنة الترسية واعتمادها من قبل وزارة الصحة المؤقتة لتنفيذها وإحالة الإجراءات بالكامل برسالة إلى لجنة العطاءات المركزية بالوزارة".

المصدر: سبوتنيك