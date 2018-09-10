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تفاصيل مروعة.. الشرطة المصرية تلقي القبض على منفذ "مذبحة الشروق"

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تفاصيل مروعة.. الشرطة المصرية تلقي القبض على منفذ
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الداخلية المصرية
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ألقت الشرطة المصرية القبض على منفذ "مذبحة الشروق" التي راح ضحيتها، امرأة وأطفالها الأربعة ذبحا داخل شقتهم، ليتبين أن المتهم رب تلك الأسرة.

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منفذ المذبحة

واعترف المتهم بقتل زوجته وأطفالهما الأربعة، داخل شقتهم بمنطقة المساكن الاقتصادية بمنطقة الشروق.

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وقال المتهم في اعترافاته: "ذهبت لأشتري سكينا من شخص يبيع خردوات، واشتريت منوما ووضعته كله في الماء وجميعهم شربوا منه بمن فيهم الأطفال".

وتابع:" كنت سأصطحب الأطفال معي إلى سوهاج لم أكن أنوي قتلهم" مشيرا إلى انه قام بطعن زوجته بالسكين مرتين وهي نائمة وفصل رأسها عن جسدها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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