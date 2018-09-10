تفاصيل مروعة.. الشرطة المصرية تلقي القبض على منفذ "مذبحة الشروق"

ألقت الشرطة المصرية القبض على منفذ "مذبحة الشروق" التي راح ضحيتها، امرأة وأطفالها الأربعة ذبحا داخل شقتهم، ليتبين أن المتهم رب تلك الأسرة.

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واعترف المتهم بقتل زوجته وأطفالهما الأربعة، داخل شقتهم بمنطقة المساكن الاقتصادية بمنطقة الشروق.

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وقال المتهم في اعترافاته: "ذهبت لأشتري سكينا من شخص يبيع خردوات، واشتريت منوما ووضعته كله في الماء وجميعهم شربوا منه بمن فيهم الأطفال".

وتابع:" كنت سأصطحب الأطفال معي إلى سوهاج لم أكن أنوي قتلهم" مشيرا إلى انه قام بطعن زوجته بالسكين مرتين وهي نائمة وفصل رأسها عن جسدها".

المصدر: وسائل إعلام مصرية