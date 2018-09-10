رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية يعتذر للعراقيين

قدم رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف اعتذاره للسفير العراقي بالجزائر عن سلوك جماهير نادي الاتحاد الجزائري لكرة القدم أثناء المباراة مع نادي القوة الجوية العراقي.

وجاء في بيان للهيئة الرياضية، اليوم الاثنين، نقلته صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن بيراف "أعرب خلال اتصال هاتفي بالسفير العراقي عن تضامن الحركة الرياضية والأولمبية الجزائرية مع الأشقاء العراقيين".

وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية عن أسفه لما وصفه بـ"التصرف غير اللائق" من قبل بعض الجماهير خلال اللقاء.

إقرأ المزيد

وأثار سلوك بعض مشجعي نادي الاتحاد الجزائري بملعب عمر حمادي بالجزائر العاصمة يوم أمس الأحد استياء الجانب العراقي، حيث كان البعض يرددون هتافات تمجد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وانسحب الفريق العراقي من المباراة وسط تلك الهتافات. كما استدعى العراق السفير الجزائري لديه احتجاجا على الحادثة.

المصدر: صحيفة "الخبر"