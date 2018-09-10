القوى الوطنية داخل الأخضر تدعو الفلسطينيين في العالم إلى تنفيذ إضراب شامل

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية داخل الخط الأخضر، إن وحدة الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه هي التي ستسقط ما يسمى بصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

كما دعت القوى ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في بيان مشترك، جميع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والضفة الغربية وقطاع غزة وفي الشتات إلى إضراب شامل في الأول من أكتوبر المقبل.

وأكد البيان أن:" القانون العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير ممثله الشرعي الوحيد وعلى التنكر لحقوق أبناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الهادف لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى بين البحر والنهر على حساب الأرض والإنسان والمقدسات وعبر اقتلاع وطرد سكانها الأصليين".

وشدد البيان على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة منظمة التحرير قائدا موحدا لشعبنا ونضاله التحرري، لأنه الكفيل بهزيمة وإسقاط قانون القومية العنصري ومعه ما يسمى بصفقة القرن، وبالظفر بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة غير القابلة للتصرف.

المصدر:"معا"