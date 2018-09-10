الجيش الإسرائيلي يطلق النار على "المسير البحري" شمال قطاع غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته زوارق بحرية إسرائيلية على متظاهرين شمال غرب قطاع غزة، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأورد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في قطاع غزة، أشرف القدرة، عبر حسابه في موقع تويتر، أن 49 من مواطني القطاع أصيبوا "بالرصاص الحي والاختناق بالغاز"، مضيفا أن 10 منهم نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج.

🚨 اجمالي الاصابات شمال قطاع غزة 49 اصابة بالرصاص الحي و الاختناق بالغاز و تم تحويل 10 اصابات للعلاج بالمشافي — د.أشرف القدرة (@press221) September 10, 2018

وأوضحت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية أن عدة مراكب انطلقت من شاطئ بحر مدينة غزة، صوب الحدود البحرية شمال غرب القطاع مع إسرائيل، حيث قامت زوارق الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المراكب وعلى المواطنين المحتشدين قبالة شاطئ منطقة الواحة، ما أدى إلى هذا الكم من الإصابات.

فيما أوردت وكالة "معا" الفلسطينية أن المسير البحري السابع لكسر الحصار عن قطاع غزة، بمشاركة نحو 55 قاربا، انطلق من ميناء غزة باتجاه مخيم العودة قرب شاطئ زكيم شمال القطاع.

واحتشد العشرات من المواطنين في مخيم العودة قرب شاطئ زكيم، حيث قابلتهم الزوارق الإسرائيلية بإطلاق النار تجاه المسير البحري وإطلاق وابل من قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين.

وبدأ الشبان المحتجون بإشعال الإطارات المطاطية قرب الحدود الشمالية وفي وسط البحر.

من جهتها، أفادت "أسوشيتد برس"، نقلا عن "مصادر طبية فلسطينية"، بإصابة عشرة متظاهرين جراء إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على حملة احتجاجية نظّمتها حركة حماس الحاكمة في غزة على شاطئ القطاع.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار جاء ردا على قيام المحتجين بإلقاء متفجرات وإطارات مشتعلة باتجاه العسكريين.

وأعلنت حماس سابقا أن الاحتجاجات ستستمر، فيما تحاول السلطات المصرية اتخاذ خطوات لتسوية النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومنذ 30 مارس الماضي، تشهد المنطقة الحدودية بين القطاع وإسرائيل احتجاجات متواصلة للفلسطينيين، وقد أسفرت الاشتباكات بين الطرفين عن مقتل حوالي 125 فلسطينيا وجندي إسرائيلي واحد.

المصدر: وكالات