محمد بن زايد ومحمد السادس يبحثان مستجدات الأحداث في المنطقة العربية

بحث ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، مع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، مجمل القضايا الإقليمية والدولية، ومستجدات الأحداث، التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وناقش الجانبان، اليوم الاثنين، في قصر البحر في أبوظبي، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي، والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، وفرص وإمكانات تنويعها وتوسيعها إلى آفاق أشمل بما يحقق تطلعات البلدين.

و أكد آل نهيان أن بلاده حريصة على توثيق علاقاتها مع المغرب بما يحقق مصالحهما، ويعزز العمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة.

من جهته أشاد محمد السادس بمواقف الإمارات، تجاه تعزيز و تفعيل العمل العربي المشترك.

و شدد الجانبان على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة، واستقرارها، مؤكدين على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، بشأن مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة وذلك في إطار العمل العربي المشترك وبما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

المصدر: "وام"