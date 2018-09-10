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إسبانيا تجري مباحثات مع السعودية حول صفقة القنابل

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إسبانيا تجري مباحثات مع السعودية حول صفقة القنابل
AFP GABRIEL BOUYS
وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس
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أعلنت إسبانيا أنها ستبحث مع السعودية صفقة توريد 400 قنبلة موجهة، عقدت بين البلدين في وقت سابق وأعلنت مدريد تعليقها على خلفية الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإسباني إن "القرارات ستتخذ وفقا للإطار الثنائي بين البلدين الشريكين ووقعا عقدا، وسيتم حل القضية بروح الصداقة".

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وأوضحت الوزيرة أن العقد قيد إعادة النظر فيه، وأن إسبانيا تعتزم احترام ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص حقوق الإنسان.

وكانت إسبانيا قد أعلنت يوم الثلاثاء عن تعليق بيع القنابل للسعودية وسط مخاوف من استخدامها في اليمن، حيث واجهت السعودية اتهامات كثيرة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وتقدر قيمة الصفقة بين إسبانيا والسعودية لتوريد 400 قنبلة موجهة حديثة بحوالي 1.8 مليون يورو.

المصدر: رويترز

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